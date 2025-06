EUA formaliza novas regras para emissão de visto para estudantes; saiba o que muda

A- A+

O governo dos Estados Unidos formalizou, nesta quarta-feira, a exigência para que estudantes que buscam o visto americano mantenham as redes sociais abertas. Em nota, a Embaixada dos EUA em Brasília justificou a medida afirmando que obter autorização para entrar no país "é um privilégio, não um direito".

"O Departamento de Estado está comprometido em proteger nossa nação e nossos cidadãos, mantendo os mais altos padrões de segurança nacional e pública no processo de concessão de vistos", diz um trecho da nota.

Em meio a uma crise entre a Casa Branca e as universidades americanas, no fim do mês passado, o governo dos EUA suspendeu a emissão de vistos para estudantes. A decisão não afetou quem já tinha entrevistas marcadas para a solicitação do documento.

Na época, o governo americano explicou que a medida fazia parte de uma reformulação do processo de triagem, incluindo uma verificação mais ampla das redes sociais dos solicitantes — que passaram a ser exigidas em 2019, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.

Segundo a representação americana no Brasil, a norma tem por objetivo utilizar todas as informações disponíveis durante a triagem e verificação de vistos. Com isso, será possível identificar solicitantes inadmissíveis aos EUA, especialmente aqueles que representam uma ameaça à segurança nacional.

"Os EUA devem manter vigilância rigorosa durante o processo de emissão de vistos para garantir que os solicitantes não representam risco à segurança dos americanos e aos interesses nacionais. Além disso, todos os solicitantes devem comprovar de forma credível sua elegibilidade para o tipo de visto solicitado, incluindo a intenção de participar exclusivamente de atividades compatíveis com os termos de sua admissão", ressalta o comunicado.

Quem será afetado pela medida?

Será realizada uma verificação minuciosa, incluindo a análise da presença on line, os solicitantes de vistos de estudante e de intercâmbio nas categorias não-imigrantes F,M e J.

O que deve ser feito para atender à nova regra?

Para viabilizar essa verificação, todos os solicitantes de visto de estudante deverão ajustar as configurações de privacidade de seus perfis de mídias sociais para o modo “público”.

Quando será reaberto o agendamento?

De acordo com a embaixada, os consulados retomarão em breve o agendamento de entrevistas para essa categoria de visto. Os solicitantes devem consultar o site da Embaixada ou Consulado para verificar a disponibilidade de datas e horários para agendamento.

