TARIFAS EUA formalizam suspensão de tarifas sobre importações da China por 1 ano após acordo com Xi Documento aponta que o país manterá a suspensão das tarifas recíprocas até 10 de novembro de 2026

O governo dos Estados Unidos formalizou, por meio da assinatura de uma ordem executiva, a decisão de suspender por um ano a elevação de tarifas aplicada sobre importações da China, no âmbito do acordo econômico firmado entre os dois países após encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

O documento, que deverá publicado na sexta-feira, 7, no Federal Register (o diário oficial dos EUA), aponta que o país manterá a suspensão das tarifas recíprocas até 10 de novembro de 2026. A elevação da tarifa estava prevista para entrar em vigor em 10 de novembro de 2025.

O texto destaca que a decisão vem em linha com os compromissos assumidos por Pequim nas semanas anteriores.

A Casa Branca avalia que o pacto "ajudará a corrigir práticas comerciais não recíprocas e a reduzir o déficit comercial dos EUA".

Segundo o decreto de Trump, o governo norte-americano destaca que a China se comprometeu a adiar e eliminar "controles coercitivos de exportação" sobre terras raras e outros minerais críticos, além de suspender tarifas sobre produtos agrícolas dos EUA até 31 de dezembro de 2026.

Em contrapartida, Washington decidiu "continuar a suspensão das tarifas recíprocas elevadas" impostas em 2025.

Trump voltou a salientar que o acordo é "histórico e monumental" e que as medidas contribuirão para "fortalecer a base industrial e de defesa dos Estados Unidos", bem como garantir acesso a insumos estratégicos para energia e segurança nacional.



