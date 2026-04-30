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EUA EUA: Hegseth diz que Irã está seguindo estratégia da Coreia do Norte para obter armas nucleares Durante suas declarações de abertura perante o Comitê, Hegseth foi interrompido por um manifestante que gritou "você deveria ser preso". Ele foi retirado da sala da audiência

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou nesta quinta-feira (30) que o Irã está seguindo a estratégia da Coreia do Norte para obter armas nucleares, construindo um "escudo" de mísseis.



Hegseth, em testemunho no Senado, também voltou a fazer críticas aos opositores. "Como eu disse ontem (quarta, 29) na Câmara e vou dizer de novo hoje, o maior adversário que enfrentamos neste momento são os críticos imprudentes e as palavras dos democratas no Congresso e de alguns republicanos", disse.



Já presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, enfatizou - também em testemunho - que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ajudou o esforço de guerra do Irã. Ele se recusou a entrar em detalhes, citando o caráter público da audiência, mas afirmou que "definitivamente há alguma ação ali".

Durante suas declarações de abertura perante o Comitê, Hegseth foi interrompido por um manifestante que gritou "você deveria ser preso". Ele foi retirado da sala da audiência.



O Departamento de Guerra busca a aprovação do orçamento militar da administração Trump para 2027, que elevaria os gastos com defesa para o valor de US$ 1,5 trilhão.

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