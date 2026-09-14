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Conflito EUA impede presença de chefe do setor nuclear do Irã em reunião em Viena "Mohamad Eslami e sua delegação pegaram um voo regular para Viena no sábado (12), mas foram barrados no caminho devido a obstruções dos Estados Unidos", afirmou a televisão estatal iraniana

O chefe do setor nuclear do Irã não foi autorizado a participar de uma conferência anual na sede da agência de energia atômica da ONU em Viena devido à oposição dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (14) a televisão estatal iraniana.

"Mohamad Eslami e sua delegação pegaram um voo regular para Viena no sábado (12), mas foram barrados no caminho devido a obstruções dos Estados Unidos", afirmou a emissora, segundo a qual o funcionário de alto escalão já retornou a Teerã.

Ele deveria chegar à Áustria, sede da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma instância de controle da ONU, para a conferência geral anual, que prosseguirá até sexta-feira (18).

Mohamad Eslami participou da conferência do ano passado. Uma fonte diplomática em Viena confirmou, sob a condição de anonimato, que o iraniano teve a entrada negada na Áustria devido a pressões dos Estados Unidos.

A reação do Irã não demorou. A recusa de Viena "a conceder vistos à delegação da República Islâmica do Irã é uma decisão totalmente injustificável", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei.

"É evidente para todos nós que este incidente aconteceu devido às pressões dos Estados Unidos, mas isso não exonera o governo austríaco de toda responsabilidade", acrescentou.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel desencadearam uma guerra contra o Irã, alegando que o programa nuclear de Teerã representava um perigo.

Os dois países, assim como os europeus, suspeitam que o Irã quer desenvolver armas atômicas, mas a República Islâmica nega categoricamente.

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