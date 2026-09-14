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Conflito

EUA impede presença de chefe do setor nuclear do Irã em reunião em Viena

"Mohamad Eslami e sua delegação pegaram um voo regular para Viena no sábado (12), mas foram barrados no caminho devido a obstruções dos Estados Unidos", afirmou a televisão estatal iraniana

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A Reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) na sede da agência em Viena, Áustria, em 14 de setembro de 2026A Reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) na sede da agência em Viena, Áustria, em 14 de setembro de 2026 - Foto: Joe Klamar/AFP

O chefe do setor nuclear do Irã não foi autorizado a participar de uma conferência anual na sede da agência de energia atômica da ONU em Viena devido à oposição dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (14) a televisão estatal iraniana.

"Mohamad Eslami e sua delegação pegaram um voo regular para Viena no sábado (12), mas foram barrados no caminho devido a obstruções dos Estados Unidos", afirmou a emissora, segundo a qual o funcionário de alto escalão já retornou a Teerã.

Ele deveria chegar à Áustria, sede da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma instância de controle da ONU, para a conferência geral anual, que prosseguirá até sexta-feira (18).

Mohamad Eslami participou da conferência do ano passado. Uma fonte diplomática em Viena confirmou, sob a condição de anonimato, que o iraniano teve a entrada negada na Áustria devido a pressões dos Estados Unidos.

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A reação do Irã não demorou. A recusa de Viena "a conceder vistos à delegação da República Islâmica do Irã é uma decisão totalmente injustificável", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei.

"É evidente para todos nós que este incidente aconteceu devido às pressões dos Estados Unidos, mas isso não exonera o governo austríaco de toda responsabilidade", acrescentou.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel desencadearam uma guerra contra o Irã, alegando que o programa nuclear de Teerã representava um perigo.

Os dois países, assim como os europeus, suspeitam que o Irã quer desenvolver armas atômicas, mas a República Islâmica nega categoricamente.

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