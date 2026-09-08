EUA impõe sanções a todo o setor aéreo iraniano
O Departamento do Tesouro informou que a medida visa "36 alvos por apoiarem o setor de aviação do Irã, que o regime utiliza para transportar armas, pessoal e carga ilícita"
Os Estados Unidos impuseram, nesta terça-feira (8), sanções a "todas as companhias aéreas iranianas" que ainda não estavam sujeitas a tais medidas, como parte do aumento da pressão econômica sobre o Irã em meio à guerra.
O Departamento do Tesouro informou que a medida visa "36 alvos por apoiarem o setor de aviação do Irã, que o regime utiliza para transportar armas, pessoal e carga ilícita".
Entre elas, estão 27 companhias aéreas iranianas e empresas sediadas em países como Emirados Árabes Unidos, Turquia, Malásia e Cazaquistão.
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"Basicamente, estamos retirando do mercado todo o setor de aviação da economia iraniana", disse um funcionário do Tesouro dos EUA a repórteres, sob condição de anonimato.
O Irã está em guerra com os Estados Unidos desde o final de fevereiro, quando ataques americanos e israelenses mataram o líder supremo da República Islâmica e altos comandantes militares nos primeiros dias de uma grande ofensiva.
Os ataques desencadearam uma retaliação de Teerã, que bloqueou o Estreito de Ormuz, causando uma disparada nos preços globais do petróleo, e o conflito se espalhou pelo Oriente Médio.