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ESTADOS UNIDOS X IRÃ EUA impõe sanções a todo o setor aéreo iraniano O Departamento do Tesouro informou que a medida visa "36 alvos por apoiarem o setor de aviação do Irã, que o regime utiliza para transportar armas, pessoal e carga ilícita"

Os Estados Unidos impuseram, nesta terça-feira (8), sanções a "todas as companhias aéreas iranianas" que ainda não estavam sujeitas a tais medidas, como parte do aumento da pressão econômica sobre o Irã em meio à guerra.

O Departamento do Tesouro informou que a medida visa "36 alvos por apoiarem o setor de aviação do Irã, que o regime utiliza para transportar armas, pessoal e carga ilícita".

Entre elas, estão 27 companhias aéreas iranianas e empresas sediadas em países como Emirados Árabes Unidos, Turquia, Malásia e Cazaquistão.

"Basicamente, estamos retirando do mercado todo o setor de aviação da economia iraniana", disse um funcionário do Tesouro dos EUA a repórteres, sob condição de anonimato.

O Irã está em guerra com os Estados Unidos desde o final de fevereiro, quando ataques americanos e israelenses mataram o líder supremo da República Islâmica e altos comandantes militares nos primeiros dias de uma grande ofensiva.

Os ataques desencadearam uma retaliação de Teerã, que bloqueou o Estreito de Ormuz, causando uma disparada nos preços globais do petróleo, e o conflito se espalhou pelo Oriente Médio.

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