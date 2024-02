A- A+

SANÇÕES EUA impõe sanções a três funcionários russos pela morte de Navalny Uma das pessoas é o vice-diretor da penitenciária federal do Ártico onde Navalny morreu

Os Estados Unidos decidiram impor sanções a três funcionários do governo russo pela morte na prisão do opositor Alexei Navalny, anunciou o Departamento do Tesouro nesta sexta-feira (23).

Uma das pessoas é Valery Boyarinev, vice-diretor do serviço penitenciário federal russo que administra a remota prisão do Ártico onde Navalny morreu.

Sem esperar por detalhes, a Rússia considerou que estas sanções constituíam uma interferência "cínica" nos seus assuntos internos, nas vésperas das eleições de meados de março, nas quais o presidente, Vladimir Putin, busca uma reeleição triunfal.

"As novas restrições são uma nova tentativa descarada e cínica de interferir nos assuntos internos da Rússia para nos forçar a desistir dos nossos interesses vitais e dividir a sociedade russa às vésperas (...) das eleições presidenciais", disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, citado pela agência estatal russa Tass.

