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Internacional

EUA impõem novas restrições de visto a 15 bolivianos, incluindo deputados

Em setembro, os Estados Unidos revogaram vistos de um grupo de ex-funcionários bolivianos e familiares, além do então procurador-geral Mariaca, sob alegações de corrupção

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Vista externa da sede do Departamento de Estado dos EUA no bairro de Foggy Bottom, em Washington, D.C.Vista externa da sede do Departamento de Estado dos EUA no bairro de Foggy Bottom, em Washington, D.C. - Foto: Jim Watson/AFP

Os Estados Unidos divulgaram na quinta-feira, 22, uma lista de 15 bolivianos atingidos por restrições adicionais de visto, incluindo dois deputados e um ex-procurador-geral, em uma medida que Washington diz mirar pessoas que, por supostos atos de corrupção e narcotráfico, estariam minando a democracia. Segundo o Departamento de Estado, as restrições também se aplicam a familiares diretos dos citados.

A decisão ocorre quase um mês depois de os EUA terem revogado o visto do então procurador-geral da Bolívia, Roger Mariaca, e de mais de 20 promotores e juízes bolivianos. Naquela ocasião, segundo a reportagem, 12 foram identificados como portadores de visto e nove teriam o visto negado caso solicitassem.

Em nota, o Departamento de Estado afirmou que o governo do presidente Donald Trump "apoia o governo da Bolívia" em esforços para eliminar influência criminosa, inclusive em tribunais, forças policiais e no Legislativo. Na nova lista, aparecem os deputados Rafael Darío López, da oposição pelo partido Libre, e Rolando Santos Pacheco, da oposição pela Alianza Popular. Também são citados o ex-procurador-geral Juan Lanchipa, que ocupou o cargo de 2018 a 2024, o ex-promotor da região amazônica de Beni Felix Bardelas e o presidente do Tribunal Departamental de Justiça de Santa Cruz, Aldo Quezada, entre outras autoridades.

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Após a divulgação, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Romer Saucedo, pediu a renúncia de Aldo Quezada. Já a aliança Libre exigiu a retirada do deputado López. O porta-voz presidencial boliviano, José Luis Gálvez, disse em entrevista coletiva que haverá investigação e afirmou que ao menos três funcionários incluídos na lista já haviam sido afastados antes de a decisão americana vir a público, entre eles Diego Barboza, que chefiou a Unidade de Investigações Financeiras.

Em setembro, os EUA revogaram vistos de um grupo de ex-funcionários bolivianos e familiares, além do então procurador-geral Mariaca, sob alegações de corrupção. Após isso, a Assembleia Legislativa destituiu Mariaca do cargo e um juiz determinou prisão preventiva de seis meses em Potosí.

Mariaca, indicado em 2024 durante o governo de Luis Arce (2020-2025), é acusado de supostamente proteger o uruguaio Sebastián Marset, apontado como narcotraficante. Marset foi capturado e entregue à agência antidrogas dos EUA (DEA) em março deste ano, após viver e operar no leste boliviano enquanto era procurado em vários países.

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