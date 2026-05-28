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petróleo EUA impõem sanções a oito navios e 16 entidades por suas ligações com o comércio de petróleo do Irã Nesta mesma quinta-feira, a Casa Branca confirmou que chegou a um acordo preliminar para prorrogar a trégua e começar a reabrir o Estreito de Ormuz

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) a imposição de novas sanções contra 25 pessoas, entidades e navios por seu papel no comércio de petróleo do Irã, em um dia em que a Casa Branca confirmou ter chegado a um acordo preliminar com Teerã para a cessação das hostilidades.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro sancionou, assim, uma pessoa, um homem de nacionalidade indiana, oito navios - com bandeiras de países como San Marino, Panamá e Camarões - e 16 empresas por suas ligações com os setores petrolífero e energético do Irã.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, garantiu que, por parte do governo Trump, "não permitiremos que o governo iraniano aumente suas receitas petrolíferas com o objetivo de reconstituir suas forças armadas e capacidades militares".

Nesta mesma quinta-feira, a Casa Branca confirmou que chegou a um acordo preliminar para prorrogar a trégua e começar a reabrir o Estreito de Ormuz, pelo qual as partes se comprometem a iniciar conversações sobre o programa nuclear iraniano, embora esse ponto não tenha sido confirmado nem pelo presidente dos Estados Unidos nem pelo lado iraniano.



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