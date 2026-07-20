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Estados Unidos EUA impõem tarifas de 50% a certos produtos do Canadá por suposta discriminação comercial As tarifas, que se enquadram na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, entram em vigor 30 dias após a assinatura, segundo o comunicado da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta segunda-feira, 20, que impõe tarifas de 50% sobre uma ampla gama de exportações canadenses.

A alíquota foi imposta em resposta ao que a Casa Branca descreve como "retaliação do Canadá à política comercial dos Estados Unidos e sua discriminação contra veículos automotores, laticínios e álcool americanos".

"O presidente Trump está tomando medidas para responsabilizar o Canadá por sua discriminação contínua e pelo tratamento injustificado e desigual dado ao comércio dos EUA, o que tem onerado e prejudicado americanos trabalhadores", diz o comunicado da Casa Branca.

O representante comercial dos Estados Unidos (USTR, em inglês), Jamieson Greer, acusou o Canadá de continuar a retaliar contra os Estados Unidos por seus esforços para reequilibrar o comércio e proteger a indústria dos EUA em setores sensíveis à segurança nacional.

"Especificamente, o Canadá retira produtos alcoólicos dos EUA das prateleiras canadenses, concede melhor acesso de mercado a produtos lácteos da União Europeia e impõe um limite às exportações de veículos dos EUA", afirmou Greer.

Embora energia, potássio, minerais críticos e peixe fiquem isentos, outros produtos que até agora entram nos Estados Unidos sem tarifas, sob os termos do Acordo Canadá-Estados Unidos-México (USMCA), são atingidos.

As tarifas, que se enquadram na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, entram em vigor 30 dias após a assinatura, segundo o comunicado da Casa Branca. A medida dá ao presidente o poder de impor uma tarifa máxima de 50% sobre importações de países considerados discriminatórios contra a indústria dos Estados Unidos.

A alíquota de 50% é cinco vezes maior do que o imposto atualmente aplicado às exportações do Canadá para os EUA que não cumpre os regulamentos de regras de origem do USMCA.

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