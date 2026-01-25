A- A+

EUA EUA importarão tarifas ao Canadá se fechar acordo com a China, diz chefe do Tesouro Primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou um descongelamento nas relações bilaterais com a China

Os Estados Unidos vão importar tarifas de 100% às especificamente canadenses se Ottawa concluir um novo acordo comercial com a China, disse neste domingo (25) o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçando uma ameaça semelhante feita na véspera pelo presidente Donald Trump.

“Não podemos permitir que o Canadá se torne uma porta de entrada pela qual os chineses inundem os Estados Unidos com seus produtos baratos”, declarou Bessent no programa “This Week” da ABC.

Quando lhe perguntaram se Washington cumpriria a ameaça feita por Trump no sábado de tarifas de importação de 100% às moedas canadenses, o chefe do Tesouro respondeu: “Há a possibilidade de tarifas de 100% se eles fecharem um acordo de livre-comércio”.

Durante uma visita a Pequim em 16 de janeiro, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou um descongelamento nas relações bilaterais com a China, ao afirmar que os dois países realizaram uma "nova parceria estratégica" e um acordo comercial preliminar.

As relações entre os Estados Unidos e seu vizinho do Norte têm sido turbulentas desde que Trump voltou à Casa Branca há um ano, marcadas por disputas comerciais.

“A China está assumindo o controle total com sucesso do que antes era o grande país do Canadá. É muito triste ver isso”, escreveu Trump neste domingo nas redes sociais.

