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Internacional EUA incluem Arábia Saudita e Peru em lista de aliados principais extra-Otan Mudança consta de regra final do Departamento de Estado prevista para publicação no Federal Register

O Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou as regras de controle do comércio internacional de armas (ITAR, na sigla em inglês) para incluir Arábia Saudita e Peru na lista de aliados principais de fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), conhecidos como extra-Otan.

A mudança consta de regra final do Departamento de Estado prevista para publicação no Federal Register - o diário oficial dos EUA - nesta sexta-feira (18), quando também entrará em vigor.

Segundo o documento, a atualização incorpora à regulamentação a designação da Arábia Saudita, anunciada pela primeira vez pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em novembro de 2025.

Com a alteração, os dois países passam a integrar formalmente no ITAR a relação que já inclui, entre outros, Brasil, Argentina, Colômbia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Catar e Austrália. Taiwan é tratado pelas normas americanas como se também tivesse a designação.

O status de aliado principal extra-Otan é concedido pelos Estados Unidos a parceiros estratégicos que não integram a Otan.

A regra publicada agora também promove outras mudanças no ITAR, incluindo ajustes nas políticas para Etiópia e Somália e esclarecimentos sobre restrições à exportação, reexportação e transferência de artigos e serviços de defesa.

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