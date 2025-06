EUA incluem eletrodomésticos em lista de derivados de aço alvos de tarifa a importações

A- A+

Os Estados Unidos ampliaram o escopo das tarifas sobre o aço importado para incluir uma série de eletrodomésticos, segundo documento divulgado hoje pelo Departamento de Comércio americano.

A ordem inclui novas categorias de derivados de aço que serão alvos da sobretaxa a partir de 23 de junho. A decisão adiciona os seguintes produtos à lista de itens tarifados:

1) Combinado de geladeira/refrigerador

2) Secadoras grandes e pequenas

3) Máquinas de lavar

4) Máquinas de lavar louça

5) Refrigeradores horizontais e verticais

6) Fogões e fornos

7) Máquinas de descartes de resíduos alimentares

8) Painel de cerca de arame soldado

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou as tarifas a importações de aços poucas semanas após ter tomado posse, no começo deste ano. Inicialmente, os produtos estariam sujeitos a uma sobretaxa de 25%, mas o republicano dobrou a alíquota no início deste mês.

Veja também