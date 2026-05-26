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DIPLOMACIA EUA, Índia, Japão e Austrália discutem cooperação no Indo-Pacífico Conhecido como Quad, o grupo debateu também a guerra no Oriente Médio

Os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, da Índia, do Japão e da Austrália se reuniram nesta terça-feira, 27, em Nova Délhi para discutir planos de cooperação no Indo-Pacífico e tentar neutralizar a crescente influência da China na região. Conhecido como Quad, o grupo debateu também a guerra no Oriente Médio.

A cúpula reuniu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e os ministros das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, do Japão, Toshimitsu Motegi, e da Austrália, Penny Wong.

O Quad é uma parceria estratégica para a cooperação em segurança marítima, cadeias de suprimentos e estratégia regional

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