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Mundo EUA informa que matou 2 pessoas em ataque a supostas 'narcolanchas' O governo dos Estados Unidos ressalta que está em guerra contra o que chama de "narcoterroristas"

O Exército dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (13) que matou duas pessoas em ataques contra supostas embarcações ligadas ao narcotráfico no Pacífico Oriental, em uma campanha que já deixou 170 mortos.

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas forças americanas na região, publicou no X que "a embarcação navegava por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico".

O governo dos Estados Unidos ressalta que está em guerra contra o que chama de "narcoterroristas" que atuam na América Latina, mas não apresentou provas de envolvimento das embarcações que têm como alvo com o tráfico de drogas, o que tem provocado um intenso debate sobre a legalidade dessas operações.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos apontam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, porque aparentemente atingiram civis que não representavam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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