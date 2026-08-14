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SAÚDE

EUA informa que retirou 19 milhões de ovos do mercado por risco letal

Retirada foi motivada por uma possível contaminação por Salmonella Enteritidis

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Os ovos foram produzidos no Texas Os ovos foram produzidos no Texas  - Foto: ExarchIzain/CC

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) informou que cerca de 19 milhões de ovos retirados voluntariamente do mercado apresentam riscos graves à saúde, incluindo risco de morte.

A Midwest Poultry Services retirou os ovos em 22 de julho devido a uma possível contaminação por Salmonella Enteritidis, bactéria associada a infecções que, em alguns casos, podem ser fatais, especialmente para crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.
 

Na quarta-feira (13), a FDA classificou o recolhimento como Classe 1, categoria que indica “uma situação em que existe uma probabilidade razoável de que o uso ou a exposição a um produto em desacordo com as normas causem consequências graves para a saúde ou morte”.

Os ovos foram produzidos no Texas entre 6 de junho e 3 de julho, com datas de validade ou de consumo preferencial entre 20 de julho e 17 de agosto, e distribuídos a varejistas e consumidores nos estados do Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Novo México e Mississippi.

Ao todo, o recolhimento afetou 1.589.577 dúzias de ovos, incluindo ovos de casca branca e de casca provenientes de galinhas criadas sem gaiolas, comercializados sob diversas marcas.

A empresa informou que “identificou o problema em duas de suas granjas no Texas por meio de práticas proativas de monitoramento ambiental e de uma investigação rigorosa interna”.

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