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restrições EUA insta Nvidia a esclarecer se burlou restrições à exportação de chips para a China Estados Unidos proíbem as vendas à China dos chips de inteligência artificial mais avançados

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, instou neste domingo (15) a Nvidia a explicar se permitiu conscientemente que seus chips de IA mais avançados chegassem à China, considerando secundária a relação extraconjugal de seu ex-CEO Jensen Huang com uma suposta espiã de Pequim.

Os Estados Unidos proíbem as vendas à China dos chips de inteligência artificial mais avançados, com o objetivo de superar os chineses na corrida pela dominância da inteligência artificial (IA).

Em declarações à Fox News neste domingo, três dias após a renúncia de Huang, Bessent disse que quer saber se a Nvidia utilizou empresas de fachada para driblar as restrições americanas e vender seus chips mais potentes à China.

“O que é mais importante aqui”, disse Bessent, “é examinar se a Nvidia tinha uma cultura de cumprimento das restrições de exportação dos Estados Unidos”.

Ele aludiu a empresas vinculadas à Megaspeed, a empresa de centros de dados sediada em singapura para a qual trabalhou no passado a suposta amante de Huang, Alice Huang.

“E quem sabia disso? Porque essas empresas de fachada eram óbvias. Estavam sendo investigadas. A Nvidia utilizou essas empresas como via indireta para vender chips aos chineses?”, questionou.

Bessent disse que quer respostas da Nvidia e de sua investigação interna no prazo de 10 dias.

Os Estados Unidos suspeitam que a Megaspeed tenha ajudado empresas chinesas a contornar os controles de exportação americanos por meio da compra de chips da Nvidia para seus centros de dados no Sudeste Asiático e do desvio desses chips para a China.

O Departamento de Justiça está atualmente conduzindo uma investigação criminal sobre o assunto.

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