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Doença

EUA insta seus cidadãos a não viajar em RDC, Sudão do Sul e Uganda por ebola

Anúncio foi feito um dia depois que as autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram controles reforçados em aeroportos para viajantes provenientes de áreas afetadas pelo surto

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Bandeira dos Estados UnidosBandeira dos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Pixabay

O Departamento de Estado dos Estados Unidos instou veementemente nesta terça-feira (19) os cidadãos americanos que não viajam para a República Democrática do Congo (RDC), Sudão do Sul e Uganda, diante da crescente preocupação com um surto mortal de ebola na região.

O departamento atribuiu a esses três países da África Central o seu nível mais alto de alerta de viagem — "Nível 4: Não viajar" — e também pediu aos seus cidadãos que "reconsiderem viajar" para a vizinha Ruanda.

O anúncio foi feito um dia depois que as autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram controles reforçados em aeroportos para viajantes provenientes de áreas afetadas pelo surto e suspenderam temporariamente alguns procedimentos de concessão de vistos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirma que o risco para o território americano continua baixo, mas trabalha para retirar da RDC um médico americano que contraiu o vírus e outras seis pessoas, para serem monitorados.

Autoridades alemãs disseram terça-feira que estavam preparadas nestas para receber o médico doente.

Pessoas sem passaporte americano que viajaram para Uganda, RDC ou Sudão do Sul nos últimos 21 dias terão sua entrada nos Estados Unidos restringida, de acordo com o CDC.

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O centro também informou que está intensificando seus esforços para ajudar a RDC com especialistas técnicos.

Ainda não foi comprovada a eficácia de nenhuma vacina nem tratamento contra a cepa do ebola que está no centro desse último surto.

As autoridades americanas evitam responder a perguntas sobre até que ponto os cortes na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) podem ter dificultado os trabalhos de vigilância e podem estar atrapalhando a resposta à situação atual.

O CDC enfatizou que trabalha com parceiros internacionais, e o Departamento de Estado afirmou que está mobilizando 13 milhões de dólares (65,11 milhões de reais) em ajuda.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar “preocupado” com o surto, mas, segundo ele, “por enquanto está confinado à África”.

No último meio século, estima-se que cerca de 15.000 pessoas tenham morrido em decorrência de diversas cepas do vírus, cuja taxa de letalidade pode chegar a 90%.

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