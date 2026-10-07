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Internacional EUA intercepta 90 carregamentos de combustível para Cuba Em resposta, o vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, afirmou que é "ilegal" que os Estados Unidos ameacem com represálias aqueles que exportam combustíveis para Cuba

Autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (7) que interceptaram 90 carregamentos de combustível que seriam enviados a Cuba, em meio ao bloqueio petrolífero contra Havana.

Desde janeiro, os Estados Unidos impedem o fornecimento de combustível para a ilha comunista de 9,4 milhões de habitantes, o que agravou a crise energética que o país já enfrentava e que provocou longos apagões.

Os embarques de combustível tinham como destino a Enetec, uma empresa em Cuba dedicada ao comércio de gasolina e lubrificantes, que Washington sancionou em 13 de julho.

Do total de envios, 71 foram localizados em Port Everglades, na Flórida, e o restante no porto de Houston, em operações iniciadas no começo de setembro.

"Esses 90 envios foram documentados para serem enviados ao governo de Cuba por meio de uma entidade que está sancionada pelo governo dos Estados Unidos", disse em coletiva de imprensa José Figueroa, agente do departamento de investigações do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Em resposta, o vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, afirmou que é "ilegal" que os Estados Unidos ameacem com represálias aqueles que exportam combustíveis para Cuba.

"É ilegal assediar e interceptar em águas internacionais navios que transportam combustíveis para Cuba", declarou em uma publicação no Facebook.

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