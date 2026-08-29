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tráfico EUA intercepta suposta embarcação de tráfico de drogas com ajuda do Equador O grupo de equatorianos levado ao porto pesqueiro de Manta (sudoeste) negou envolvimento com o tráfico de drogas

O Exército dos Estados Unidos anunciou, na sexta-feira (28), que interceptou e destruiu uma suposta embarcação de tráfico de drogas no Pacífico oriental, em uma operação coordenada com o governo do Equador — a primeira ação conjunta desse tipo entre os dois aliados.

O Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) informou na rede social X que suas forças interceptaram uma embarcação que operava como um "posto de reabastecimento flutuante" em águas internacionais do Pacífico oriental.

"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação — previamente identificada e sujeita a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA — operava em apoio à violenta organização narcoterrorista Los Choneros", dizia o comunicado.

O texto acrescentou que a tripulação foi levada a um porto equatoriano e a embarcação foi posteriormente destruída.

Um vídeo divulgado pelo comando mostra a embarcação explodindo.

O grupo de equatorianos levado ao porto pesqueiro de Manta (sudoeste) negou envolvimento com o tráfico de drogas.

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