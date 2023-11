A- A+

MUNDO EUA interceptam ataques de drones lançados do Iêmen No domingo, rebeldes huthis sequestraram um navio de carga vinculado a Israel e seus 25 tripulantes no Mar Vermelho.

Um navio de guerra dos Estados Unidos interceptou nesta quinta-feira (23) vários ataques de drones lançados a partir de áreas do Iêmen controladas pelos rebeldes huthis, anunciou o Comando Militar do país no Oriente Médio (Centcom).

"Na manhã de 23 de novembro, o USS Thomas Hudner impediu vários ataques de drones lançados a partir de áreas controladas pelos huthis no Iêmen", afirmou o Centcom na rede social X.

"Os drones foram derrubados quando o navio de guerra americano estava patrulhando o Mar Vermelho. O navio e a tripulação não sofreram danos nem ferimentos", acrescentou a mensagem.

Os huthis se declararam parte do "eixo resistência" dos países e movimentos aliados do Irã . Eles executaram vários ataques com drones e mísseis contra o território de Israel desde o início da guerra em Gaza.

Os huthis também ameaçam atacar o transporte marítimo israelense como represália pela guerra contra o movimento islamista palestino Hamas que, como os rebeldes iemenitas, também conta com o apoio de Teerã.

O Exército israelense afirmou que o sequestro é um "incidente muito grave de consequências globais" e uma autoridade militar dos Estados Unidos denunciou o ato como "uma violação flagrante do direito internacional".

Veja também

holanda Extrema-direita vence eleição na Holanda e amplia avanço de radicais na Europa