EUA interceptam mísseis 'potencialmente' direcionados de Iêmen para Israel

A- A+

Um navio da Marinha dos Estados Unidos derrubou, nesta quinta-feira (19), mísseis e drones disparados por rebeldes houthis no Iêmen, possivelmente direcionados contra Israel, informou o Pentágono.

Três "mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones" foram interceptados por um caçador "que opera no norte do Mar Vermelho", disse um porta-voz aos jornalistas.

O ataque foi lançado do Iêmen “potencialmente contra alvos em Israel”.

“Até onde se sabe”, não foram reportados feridos entre os militares do navio USS Carney nem entre os civis em terra, afirmou o Departamento de Defesa americano durante uma coletiva de imprensa.

Os houthis, apoiados pelo Irã, tomaram o controle da capital iemenita Saná em 2014, o que desatou uma guerra contra as forças governamentais que deixaram centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, mergulhando o país em uma das piores crises humanitárias do mundo.

A interceptação de drones e missões acontece no contexto de crescentes temores, por parte de Washington, de um envolvimento direto de Teerã no conflito entre Israel e a organização palestina Hamas, que já causou milhares de mortes.

No Iraque, os ataques com drones contra as forças americanas e a coalizão internacional foram “frustrados” na quarta-feira e os aparelhos foram “derrubados”, deixando alguns ferimentos leves, afirmaram as autoridades militares americanas.

Nos últimos dias, facções armadas iraquianas próximas do Irã ameaçaram atacar os interesses americanos no Iraque devido ao apoio de Washington a Israel.

O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, anunciou no sábado que seu país enviaria uma segunda porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental para "dissuadir ações hostis contra Israel ou qualquer tentativa de ampliar esta guerra".

Veja também

Sistema carcerário CNJ e Justiça vão estabelecer medidas para melhoria de presídios