A- A+

EUA X VENEZUELA EUA interceptam petroleiro com bandeira russa ligado à Venezuela Navio foi sancionado pelos EUA em 2024 por supostamente contrabandear carga para uma empresa ligada ao grupo militante libanês Hezbollah

As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram um petroleiro sancionado ligado à Venezuela no Atlântico Norte após persegui-lo durante semanas, disse uma autoridade americana. Sob condição de anonimato, a autoridade falou à Associated Press nesta quarta-feira, 7. Segundo a fonte, os EUA interceptaram o navio e o entregaram às autoridades policiais.

Os EUA vinham perseguindo o petroleiro desde o mês passado, depois que ele tentou escapar de um bloqueio americano a navios de petróleo sancionados na Venezuela.

O navio foi sancionado pelos EUA em 2024 por supostamente contrabandear carga para uma empresa ligada ao grupo militante libanês Hezbollah. A Guarda Costeira dos EUA tentou abordá-lo no Caribe em dezembro, quando ele se dirigia para a Venezuela. O navio recusou a abordagem e seguiu pelo Atlântico.

O navio, antes conhecido como Bella 1, foi renomeado Marinera e registrado na Rússia, segundo mostram as bases de dados de transporte marítimo.

A apreensão do petroleiro ocorre quatro dias depois da incursão em Caracas que capturou o ditador da Venezuela Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Após a captura do ditador deposto, funcionários do governo Trump afirmaram que continuariam a apreender navios sancionados ligados ao país latino.

Veja também