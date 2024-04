A- A+

INVESTIGAÇÃO EUA investigam recall da Tesla que afetou 2 milhões de veículos com piloto automático A investigação segue uma anterior sobre o piloto automático da Tesla, que concluiu que o sistema de engajamento do motorista com o piloto automático era inadequado

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) dos EUA está investigando a eficácia do recall (reparo) da Tesla, que afetou mais de 2 milhões de veículos. O recall, feito em dezembro do ano passado, visava atualizar o sistema de piloto automático.



No entanto, novas preocupações surgiram devido a colisões após a instalação da atualização e reclamações de condutores.



A investigação da NHTSA segue uma anterior sobre o piloto automático da Tesla, que concluiu que o sistema de engajamento do motorista com o piloto automático era inadequado.



O recall abrange vários modelos da Tesla, fabricados entre 2012 e 2024, incluindo o Model Y, X, S, 3 e Cybertruck, fabricados entre os anos modelo 2012 e 2024 e equipados com piloto automático.



A investigação destaca as crescentes preocupações sobre a segurança e eficácia dos sistemas de condução autônoma parcial, enquanto o debate sobre a responsabilidade dos motoristas e a segurança dos sistemas autônomos continua em foco.





