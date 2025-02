A- A+

ESTADOS UNIDOS EUA investigam vídeo de IA em que Trump "beija os pés" de Musk exibido em TVs de órgão do governo Imagens manipuladas digitalmente apareceram em telas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano com a frase: 'Vida longa ao verdadeiro rei'

Autoridades americanas decidiram investigar a transmissão de um vídeo manipulado digitalmente que foi exibido em telas dentro da sede de um departamento do governo dos Estados Unidos. As imagens, que teriam sido geradas por inteligência artificial, mostram Donald Trump beijando os pés do magnata Elon Musk, um dos seus principais aliados no retorno à Casa Branca.

O vídeo foi "brevemente" exibido nas telas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA nesta segunda-feira, informou o New York Times.





Uma inscrição que dizia "Vida longa ao Verdadeiro Rei" foi sobreposta ao vídeo, numa referência a uma mensagem que Trump postou em sua plataforma Truth Social para celebrar a rejeição, por seu governo, do plano de taxas de congestionamento da cidade de Nova York.





Imagem de Trump beijando os pés de Elon Musk foi exibida em televisão de órgão do governo dos EUA — Foto: Reprodução/X

As imagens criticaram o relacionamento próximo de Trump com Musk, o homem mais rico do mundo, que foi encarregado do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) para cortar pessoal e gastos federais.

Um porta-voz do HUD disse nas redes sociais que a façanha estava "abusando dos recursos do contribuinte" e que o departamento tomaria medidas para investigar e demitir os responsáveis.

A filmagem foi exibida no mesmo dia do prazo dado por Musk para que os funcionários públicos do governo federal explicassem suas realizações de trabalho em um e-mail.

Donald Trump suckin’ Musk toes on the big screen at the Department of Urban Housing and Development is epic level trolling pic.twitter.com/E5cTQd3wSz — Charlie X (@notProfessor_X) February 24, 2025

O ultimato gerou confusão numa força de trabalho já ansiosa depois que várias agências federais dos Estados Unidos — incluindo algumas lideradas por aliados de Trump — disseram à equipe para ignorar o e-mail, pelo menos temporariamente.

Musk disse aos servidores federais dos EUA que eles teriam "outra chance" de justificar seu trabalho ou perder seus empregos em uma publicação em sua plataforma de mídia social X, na segunda-feira.

Em resposta ao vídeo, o Comitê Democrata de Serviços Financeiros da Câmara disse em uma publicação no X: "Nem todos os heróis usam capas".

