EUA irá impor novas sanções ao Irã e espera o mesmo de aliados

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (16), que imporá novas sanções ao programa de mísseis e drones do Irã após seu ataque no fim de semana contra Israel e afirmou que espera medidas semelhantes de seus parceiros e aliados.

"Antecipamos que nossos aliados e parceiros em breve nos seguirão e aplicarão suas próprias sanções", acrescentou.

"Essas novas sanções e outras medidas continuarão com um ritmo constante de pressão para conter e degradar a capacidade e eficácia militar do Irã e enfrentar todas as suas condutas prejudiciais", Sullivan.