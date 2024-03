EUA: Israel deveria permitir entrada de titular da UNRWA em Gaza

A- A+

Os Estados Unidos avaliam que Israel deveria permitir que o comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) entre em Gaza, declarou nesta terça-feira (19) um porta-voz do Departamento de Estado.

"Achamos que deveriam poder visitar o campo de operações da UNRWA, inclusive em Gaza, e vamos continuar trabalhando com o governo de Israel para aprovar rapidamente todos os vistos solicitados para os trabalhadores da ONU e das ONGs", disse Vedant Patel, depois que o titular da agência, Philippe Lazzarini, denunciou que Israel proibiu a sua entrada no território palestino.

Autoridades israelenses vêm criticando a UNRWA e aumentaram a pressão depois que funcionários da agência foram acusados de participação no ataque de 7 de outubro contra Israel.

Um dia depois de Lazzarini se queixar publicamente de que Israel impedia a sua entrada, os Estados Unidos, maiores aliados de Israel, defenderam a necessidade de que ele e seu pessoal visitem Gaza, onde as Nações Unidas alertam para o risco iminente de fome.

"Todos os governos regionais têm que fazer o necessário para permitir a resposta humanitária, e isso inclui permitir a livre circulação de pessoal internacional", disse Patel.

O porta-voz do Departamento de Estado não quis comentar as circunstâncias do incidente e se os Estados Unidos haviam discutido o caso especificamente com Israel.

O Cogat, órgão do Ministério da Defesa israelense que gerencia os assuntos civis nos territórios palestinos ocupados, informou ontem que Lazzarini não havia seguido "os processos e canais de coordenação necessários" ao solicitar sua entrada em Gaza.

"Essa é mais uma tentativa da UNRWA de culpar Israel por seus próprios erros", publicou o Cogat ontem na rede social X.

O porta-voz das Nações Unidas Farhan Haq disse que a organização internacional "não recebeu" o que considera "uma explicação válida" para a negativa de entrada.

Israel acusou 12 dos aproximadamente 13.000 funcionários da UNRWA em Gaza de participação no ataque de 7 de outubro, que motivou a atual campanha militar israelense, e acusou a agência de acobertar o Hamas. Esta seria a primeira viagem de Lazzarini desde essas acusações, que ele prometeu investigar.

Os Estados Unidos e outros doadores suspenderam suas contribuições à UNRWA, enquanto aguardam as investigações.

