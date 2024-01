EUA: Israel permitirá envio de farinha a Gaza através de porto

A- A+

Israel irá permitir o envio de farinha aos palestinos através do porto israelense de Ashdod, ao norte de Gaza, informou nesta sexta-feira (19) a Casa Branca, depois que o presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Dias atrás, a ONU havia pedido ao governo israelense que permitisse o acesso ao porto para a entrega urgente de ajuda humanitária a Gaza, sitiada desde os ataques do grupo islâmico palestino Hamas contra Israel, em outubro.

Os americanos “irão trabalhar, paralelamente, em opções que permitam uma entrega marítima mais direta de ajuda a Gaza”, acrescentou a Casa Branca.

Washington vem apoiando a ofensiva de Israel contra Gaza desde os ataques do Hamas, e pediu aos israelenses que permitam a entrada de mais ajuda para os civis palestinos. Três agências da ONU pressionaram nesta semana pela abertura de Ashdod.

A abertura do porto de Ashdod reduziria o tempo necessário para transportar alimentos aos moradores de Gaza a partir do norte, explicou à AFP no começo do mês a diretora regional do Programa Mundial de Alimentos para o Oriente Médio, Corinne Fleischer. Atualmente, a entrega de ajuda à Faixa de Gaza pode ser feita apenas através de duas passagens fronteiriças: Rafah, na fronteira com o Egito, e Kerem Shalom, no sul de Israel.

Veja também

TRAGÉDIA Incêndio em escola deixa 13 mortos na China