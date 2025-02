A- A+

TRUMP EUA: juiz bloqueia temporariamente congelamento do financiamento dos programas de ajuda A nova decisão judicial também impede o governo de "emitir, implementar, aplicar ou tornar efetivas de outra forma rescisões, suspensões ou ordens de suspensão de trabalho"

Um juiz federal bloqueou temporariamente o congelamento do financiamento dos programas de ajuda e desenvolvimento dos Estados Unidos ordenado pelo governo do presidente Donald Trump, segundo os documentos judiciais obtidos pela AFP nesta sexta-feira.

O juiz Amir Ali, nomeado por Joe Biden em novembro, proibiu a administração Trump de "suspender, pausar ou impedir de qualquer outra forma" os fundos de ajuda estrangeira, de acordo com a decisão de quinta-feira (13).



A administração Trump suspendeu o financiamento da ajuda externa, ordenou que milhares de funcionários internacionais retornem aos Estados Unidos e começou a cortar força de trabalho da USAID, de 10.000 funcionários, para reduzir a agência com apenas 300.

A nova decisão judicial também impede o governo de "emitir, implementar, aplicar ou tornar efetivas de outra forma rescisões, suspensões ou ordens de suspensão de trabalho" relacionadas com os contratos existentes a partir de 19 de janeiro de 2025.

Trump, que iniciou seu segundo mandato no mês passado, lançou uma campanha liderada por seu principal doador, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, para reduzir ou desmantelar várias instituições do governo americano.

Uma das mais afetadas foi a USAID, a principal organização de distribuição de ajuda humanitária dos Estados Unidos em todo o mundo, com programas de saúde e emergência em quase 120 países.

A USAID administra um orçamento de 42,8 bilhões de dólares (246 bilhões de reais), o que representa 42% da ajuda humanitária desembolsada em todo o mundo.

Trump demitiu esta semana o inspetor-geral independente da USAID, segundo a imprensa americana.

A demissão de Paul Martin ocorreu um dia após seu escritório publicar um relatório crítico sobre os esforços da administração Trump para desmantelar a agência, informaram o jornal Washington Post e o canal CNN.

Veja também