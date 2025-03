EUA lança aplicativo para "autodeportação" de migrantes

A- A+

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou nesta segunda-feira (10) o aplicativo móvel CBP Home para a "autodeportação" de migrantes em situação irregular, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS) em um comunicado.

A ideia é que os estrangeiros usem o aplicativo CBP Home para comunicar ao governo sua intenção de deixar o país.

Podem utilizá-lo aqueles "estrangeiros que se encontram no país de maneira ilegal" ou aqueles cujos permissões de permanência temporária (conhecidas como "parole" em inglês) tenham sido revogadas.

"A autodeportação é a opção mais segura para os migrantes ilegais, ao mesmo tempo em que preserva os recursos das forças de segurança", afirma o DHS no comunicado.

"Não só é mais segura, como também economiza o dinheiro dos contribuintes americanos e valiosos recursos da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e da Imigração e Controle de Alfândega (ICE), permitindo que se concentrem em estrangeiros criminosos perigosos", acrescenta.

Essa função de autodeportação faz parte de uma campanha publicitária nacional e internacional que incentiva os migrantes a "não entrar e partir agora".

O aplicativo móvel CBP One foi criado pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden para permitir que solicitantes de asilo agendassem uma entrada legal no país. Trump encerrou essa via legal por decreto.

O CBP One será automaticamente atualizado para CBP Home, que também está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos móveis, informa o DHS.

"O aplicativo CBP Home dá aos estrangeiros a opção de sair agora e se autodeportar, para que ainda possam ter a chance de retornar legalmente no futuro e viver o sonho americano", declarou a secretária do DHS, Kristi Noem, citada no comunicado.

"Se não o fizerem, nós os encontraremos, os deportaremos e eles nunca mais voltarão", advertiu.

O DHS considera essa ferramenta necessária para cumprir um decreto de Trump que promete "proteger o povo americano de invasões".

O magnata republicano pretende realizar uma expulsão em massa de migrantes em situação irregular, aos quais equipara a criminosos, apesar de estatísticas mostrarem que os índices de criminalidade diminuíram.

O ritmo das expulsões não está avançando tão rapidamente quanto Trump gostaria, segundo diversos meios de comunicação americanos, que afirmam que o governo começou a submeter alguns funcionários do DHS ao polígrafo, ou seja, a detectores de mentiras, para verificar se vazaram informações à imprensa sobre onde ocorrerão as operações de captura.

A administração acredita que esses vazamentos contribuíram para a desaceleração do processo de expulsão.

