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Guerra

EUA lança ataques contra o Irã pela 11ª noite seguida

A informação é do Comando Central para o Oriente Médio (Centcom)

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Estados Unidos atacam o IrãEstados Unidos atacam o Irã - Foto por ABBAS FAKIH / AFP

O exército dos Estados Unidos atacou alvos militares no Irã pela “décima primeira noite consecutiva”, informou o Comando Central para o Oriente Médio (Centcom).

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“Os ataques foram planejados para continuar degradando a capacidade do Irã de ameaçar o transporte comercial no Estreito de Ormuz”, disse o Centcom no X, acrescentando que os bombardeios começaram às 23h GMT (20h no horário de Brasília).

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