Guerra
EUA lança ataques contra o Irã pela 11ª noite seguida
A informação é do Comando Central para o Oriente Médio (Centcom)
O exército dos Estados Unidos atacou alvos militares no Irã pela “décima primeira noite consecutiva”, informou o Comando Central para o Oriente Médio (Centcom).
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“Os ataques foram planejados para continuar degradando a capacidade do Irã de ameaçar o transporte comercial no Estreito de Ormuz”, disse o Centcom no X, acrescentando que os bombardeios começaram às 23h GMT (20h no horário de Brasília).