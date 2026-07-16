A- A+

Mundo EUA lança nova série de ataques contra Irã A agência oficial de notícias Irna também noticiou ataques no sul do país

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã pela sexta noite consecutiva nesta quinta-feira (16), informou o Exército americano.

Os ataques, que começaram às 18h GMT (15h de Brasília), buscam "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas", afirmou o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) em uma publicação no X.

A mídia estatal iraniana, por sua vez, relatou novas explosões e ataques americanos em diversos pontos do sul do país na noite desta quinta.

Segundo a televisão estatal, houve duas explosões na cidade de Bushehr - onde fica a única usina nuclear civil do Irã -, que atribuiu ao "inimigo americano", assim como uma série de explosões não atribuídas na cidade costeira de Bandar Abbas.

A agência oficial de notícias Irna também noticiou "ataques do inimigo americano em áreas ao redor de Ahvaz", onde moradores aterrorizados disseram à AFP que ouviram intensos bombardeios pela segunda noite consecutiva.

Veja também