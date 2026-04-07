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CONFLITO EUA lançam ataques contra Ilha de Kharg, no Irã; ponte ferroviária em Kashan também é atingida A ofensiva ocorre horas antes do prazo estabelecido pelo presidente dos EUA para que Teerã chegue a um acordo de cessar-fogo

Explosões foram relatadas nesta terça-feira, 7, na Ilha de Kharg, um importante centro de exportação de petróleo do Irã perto do Estreito de Ormuz, após o exército norte-americano lançar ataques contra alvos militares no local, informou a Axios, citando um alto funcionário dos EUA.

A ofensiva ocorre horas antes do prazo estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que Teerã chegue a um acordo de cessar-fogo com Washington.

Os alvos que os EUA atingiram na ilha incluíram bunkers, estação de radar e armazenamento de munição, mas as docas de desembarque não foram alvejaram intencionalmente.

De acordo com a Fox News, os ataques foram lançados exclusivamente pelos EUA, e não por Israel. "Esta é uma mensagem para os iranianos", afirmou um alto funcionário à emissora.

Em paralelo, pelo menos duas pessoas foram mortas na cidade iraniana de Kashan como resultado de ataques a uma ponte ferroviária, informou a agência Mehr.

Segundo a fonte militar ouvida pela Fox News, "se as ferrovias iranianas estão sendo atingidas, não são os militares dos EUA que estão realizando os ataques".



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