EUA lançam três novos ataques contra rebeldes huthis do Iêmen

O Exército americano lançou, nesta sexta-feira (19), uma nova série de ataques contra os rebeldes huthis do Iêmen, visando a lançadores de mísseis que se preparavam para atacar navios no Mar Vermelho, informou a Casa Branca.

Washington busca reduzir as capacidades militares dos huthis apoiados pelo Irã, mas após uma semana de ataques, os rebeldes puderam continuar com sua ofensiva contra os navios mercantes, e prometeram que esses seguirão sendo seu alvo.

Os huthis começaram os ataques navais no Mar Vermelho em novembro, argumentando que seu objetivo eram as embarcações "vinculadas a Israel" em apoio aos palestinos em Gaza. Depois, também declararam como "alvos legítimos" os interesses americanos e britânicos.

"As forças americanas realizaram com sucesso nesta manhã três ataques de autodefesa contra alvos huthis no Iêmen", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Essas ações (...) ajudam a tornar mais seguras as águas internacionais para os navios de guerra e para os mercantes", acrescentou.