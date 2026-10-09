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Negociações EUA lidera novas negociações de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia Uma das iniciativas que estão sendo consideradas está um cessar-fogo parcial para deter os ataques contra a infraestrutura energética e os carregamentos de grãos

Altos funcionários e representantes americanos, europeus e ucranianos se reúnem em Miami, nesta sexta-feira (9), em um novo esforço para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, um conflito que se encontra em um "beco sem saída", para o qual Washington busca uma soluç ão.

Os emissários do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, vão se reunir durante dois dias com negociadores da Ucrânia e representantes europeus para tentar chegar a uma proposta comum que ponha fim ao conflito, disseram à AFP funcionários americanos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse na quinta- feira que a guerra chegou a um beco sem saída potencialmente explosivo devido à falta de um acordo.

"A outra forma de acabar com este beco sem saída é através de uma escalada", disse Rubio à imprensa em Lisboa, ao advertir que o conflito pode se espalhar para países vizinhos que são membros da Otan.

"Acreditamos que não existe uma solução militar para este conflito", acrescentou.

Novas propostas

A reunião em Miami ocorre depois da visita a Moscou, no mês passado, de Witkoff, um antigo aliado de Trump, e Kushner, genro do presidente americano.

O governo dos Estados Unidos busca retomar os diálogos para pôr fim ao conflito.

Desde então, negociadores americanos trabalharam em novas propostas com funcionários ucranianos e russos, disse à AFP uma fonte familiarizada com as negociações.

Entre as iniciativas que estão sendo consideradas está um cessar-fogo parcial para deter os ataques contra a infraestrutura energética e os carregamentos de grãos, segundo o site americano Axios.

A Ucrânia tem se mostrado aberta a explorar esse acordo, mas a Rússia demonstrou pouco entusiasmo, acrescentou o veículo.

À medida que o inverno se aproxima, as negociações se aceleram diante da possibilidade de continuação dos ataques contra a infraestrutura vital na região.

O esforço diplomático também ocorre depois de vários ataques da Rússia contra a Ucrânia, incluindo um contra dois ônibus na cidade de Kramatorsk, que deixou 30 mortos.

Ponto morto

As tentativas de Washington para encerrar o conflito se depararam com as demandas territoriais de Moscou, especialmente com a insistência do Kremlin de controlar toda a região do Donbass, no leste da Ucrânia, que inclui áreas que Kiev ainda controla.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tem recusado entregar o território controlado pela Ucrânia, ao alertar que a Rússia pode tomá-lo como um trampolim para futuros ataques.

A Rússia, que iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, ocupa cerca de um quinto do território ucraniano.

Espera-se que as discussões em Miami incluam garantias de segurança para proteger a Ucrânia de futuras agressões da Rússia, além de um plano para a recuperação econômica do país uma vez encerrada a guerra, disseram funcionários americanos.

Conselheiros de segurança de Grã-Bretanha, França e Alemanha foram convidados para os diálogos, assim como representantes da Otan e da União Europeia.

Funcionários europeus expressaram preocupação com os custos maiores da energia e as consequências econômicas do conflito, segundo fontes americanas.

O chefe de gabinete de Zelensky, Kyrylo Budanov, e o titular da Inteligência, Rustem Umerov, estarão entre os funcionários ucranianos presentes nos diálogos. Também vão participar os negociadores Sergiy Kyslytsya e David Arakhamia.

Witkoff e Kushner informaram Trump, nesta quinta-feira, sobre suas propostas, em uma reunião da qual também participaram o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e outros funcionários, acrescentou o site Axios.

Washington busca avançar no esforço diplomático antes das eleições legislativas de novembro. Também busca voltar a conversar com Rússia e Ucrânia no fim de outubro.

O Kremlin tem insinuado que esta negociação trilateral poderia ser retomada em outubro, embora ainda não haja uma data confirmada.

Esta semana, Trump disse que esperava falar por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, embora não esteja claro se a Ucrânia participaria desta conversa.

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