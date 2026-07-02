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Tecnologia EUA lideram corrida de IA e país precisa duplicar produção de eletricidade, diz Trump Trump disse que a disputa pela tecnologia da inteligência artificial é muito maior do que a do desenvolvimento da internet, em meados dos anos 90

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (2) que seu país está liderando a corrida da inteligência artificial (IA) contra a China e outros países, mas que, para se manter o topo, será necessário duplicar a capacidade de produção energética.

"Temos que estar no topo; caso contrário, a China vai tomar conta... isso é algo muito importante, e tudo o que fizermos, eu quero ser o número um", disse Trump em entrevista à CNBC.

Trump disse que a disputa pela tecnologia da inteligência artificial é muito maior do que a do desenvolvimento da internet, em meados dos anos 90, e defendeu que os Estados Unidos dupliquem sua produção de energia elétrica para atender a demanda de datacenters e outras infraestruturas do setor.

Segundo o presidente, o setor irá precisar de algumas salvaguardas e limites, mas ressaltou que elas serão o "mínimo possível". O governo Trump fez um acordo com a Anthropic e liberou para operação seus dois modelos mais recentes de IA, após ter bloqueado anteriormente o uso das ferramentas pela administração.

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