Mundo

EUA: Maduro comparecerá na segunda-feira ao meio-dia perante um juiz de Nova York

O presidente da Venezuela foi sequestrado pelos Estados Unidos

Nicolás Maduro aparece sequestrado em imagem divulgada por Trump, na rede social TruthNicolás Maduro aparece sequestrado em imagem divulgada por Trump, na rede social Truth - Foto: HANDOUT/US PRESIDENT DONALD TRUMP'S TRUTH SOCIAL ACCOUNT / AFP

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá diante de um juiz de Nova York na segunda-feira (5) ao meio-dia, anunciou neste domingo (4) o tribunal, que lhe notificará formalmente as acusações apresentadas contra ele.

Ação dos EUA é covarde, criminosa e foi cruelmente planejada, diz ministro de Maduro

O petróleo, peça-chave nas manobras dos EUA na Venezuela

Conselho da Europa questiona legalidade da intervenção dos EUA na Venezuela

Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo, Maduro, capturado em Caracas no sábado por meio de uma operação americana, comparecerá perante o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.

