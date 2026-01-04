Mundo
EUA: Maduro comparecerá na segunda-feira ao meio-dia perante um juiz de Nova York
O presidente da Venezuela foi sequestrado pelos Estados Unidos
Nicolás Maduro aparece sequestrado em imagem divulgada por Trump, na rede social Truth - Foto: HANDOUT/US PRESIDENT DONALD TRUMP'S TRUTH SOCIAL ACCOUNT / AFP
O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá diante de um juiz de Nova York na segunda-feira (5) ao meio-dia, anunciou neste domingo (4) o tribunal, que lhe notificará formalmente as acusações apresentadas contra ele.
Leia também
• Ação dos EUA é covarde, criminosa e foi cruelmente planejada, diz ministro de Maduro
• O petróleo, peça-chave nas manobras dos EUA na Venezuela
• Conselho da Europa questiona legalidade da intervenção dos EUA na Venezuela
Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo, Maduro, capturado em Caracas no sábado por meio de uma operação americana, comparecerá perante o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.