EUA: Mamdani diz a Trump que Nova York está pronta para lutar após ameaças do presidente
"Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho palavras para você: Aumente o volume", disse Mamdani
Zohran Mamdani não perdeu tempo após se tornar prefeito eleito da cidade de Nova York antes de se dirigir ao homem que ameaçou não apenas cortar o financiamento da cidade, mas também prendê-lo e deportá-lo, caso ele vencesse.
"Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho palavras para você: Aumente o volume", disse Mamdani, do Partido Democrata, ao presidente republicano no palco de sua festa de vitória no Brooklyn.
Ele também lançou um desafio direto ao presidente: "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o gerou", pontuou.
Mamdani, que nasceu em Uganda e se tornou cidadão americano naturalizado após se formar na faculdade, passou a se apresentar como a personificação da resistência contra Trump, que tem seguido uma agenda agressiva de anti-imigração durante seu segundo mandato.
*Fonte: Associated Press
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.