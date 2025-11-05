A- A+

ESTADOS UNIDOS EUA: Mamdani diz a Trump que Nova York está pronta para lutar após ameaças do presidente "Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho palavras para você: Aumente o volume", disse Mamdani

Zohran Mamdani não perdeu tempo após se tornar prefeito eleito da cidade de Nova York antes de se dirigir ao homem que ameaçou não apenas cortar o financiamento da cidade, mas também prendê-lo e deportá-lo, caso ele vencesse.

"Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho palavras para você: Aumente o volume", disse Mamdani, do Partido Democrata, ao presidente republicano no palco de sua festa de vitória no Brooklyn.

Ele também lançou um desafio direto ao presidente: "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o gerou", pontuou.

Mamdani, que nasceu em Uganda e se tornou cidadão americano naturalizado após se formar na faculdade, passou a se apresentar como a personificação da resistência contra Trump, que tem seguido uma agenda agressiva de anti-imigração durante seu segundo mandato.

*Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Veja também