EUA manifestam ''preocupação'' com ataque da polícia de Israel contra jornalista palestino

Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira (18) que estão "profundamente preocupados" com o ataque da polícia israelense a um fotógrafo da agência de notícias turca Anadolu que, na sexta-feira, tentava fotografar palestinos rezando na Jerusalém Oriental anexada.

De acordo com a agência de notícias turca, os policiais "primeiro seguraram Alkharouf, que estava cobrindo a história, sob a mira de uma arma e depois o jogaram no chão, batendo e chutando-o". Eles também agrediram um assistente de câmera.

Mustafa Alkharouf, um palestino, teve que ser hospitalizado em decorrência dos ferimentos, mais de dois meses após o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas. A polícia israelense disse que suspendeu imediatamente os policiais envolvidos.

Questionado sobre o incidente, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse:

— Estamos profundamente preocupados com as imagens perturbadoras do uso da força contra um jornalista nesses vídeos.