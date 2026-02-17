A- A+

ATAQUE EUA mata 11 supostos narcotraficantes em novos ataques contra lanchas no Caribe e no Pacífico Os ataques ocorreram na segunda-feira (16)

Três ataques no Pacífico e no Caribe contra lanchas de supostos narcotraficantes resultaram na morte de onze pessoas, informaram as Forças Armadas dos Estados Unidos nesta terça-feira (17).

Os ataques ocorreram na segunda-feira e deixaram um saldo de "quatro mortos na primeira embarcação no Pacífico oriental, quatro na segunda embarcação no Pacífico oriental e três na terceira embarcação no Caribe", informou o Comando Sul na rede X.

Os Estados Unidos iniciaram sua campanha contra essas supostas narcolanchas em setembro e, desde então, mataram pelo menos 140 pessoas em cerca de 40 ataques.

O anúncio na rede X inclui vídeos dos ataques contra as três embarcações, duas das quais estavam imóveis quando foram bombardeadas, enquanto uma terceira navegava em alta velocidade.

Nos vídeos, é possível ver pessoas se movimentando dentro de duas das lanchas antes dos ataques.

O governo de Donald Trump insiste que está em guerra contra supostos "narcoterroristas" que operam na América Latina, mas não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que tem como alvo estejam envolvidas no tráfico de drogas, o que gerou um acalorado debate sobre a legalidade das operações.

Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.

O governo recorda as operações realizadas durante décadas contra supostos jihadistas em países como Iêmen, Somália ou Síria, nas quais os alvos também eram atacados sem representar uma ameaça iminente.

Washington mobilizou uma enorme força naval no Caribe que, além de perturbar essas supostas rotas marítimas de contrabando, também ajudou a aplicar um bloqueio petrolífero contra a Venezuela e a capturar seu presidente esquerdista, Nicolás Maduro, atualmente detido nos Estados Unidos.

A peça central da flotilha, o porta-aviões "USS Gerald R. Ford", foi enviado na semana passada ao Oriente Médio, junto com vários destróieres que o acompanham, como parte da ameaça de intervenção militar contra o Irã.

Veja também