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CONFLITO

EUA mata mais 4 supostos narcotraficantes no Pacífico

Esse foi o quarto ataque nos últimos dias a embarcações que supostamente transportavam drogas naquela região

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Captura de tela mostra embarcação após ser atingida enquanto supostamente transitava por rotas de narcotráfico no Pacífico OrientalCaptura de tela mostra embarcação após ser atingida enquanto supostamente transitava por rotas de narcotráfico no Pacífico Oriental - Foto: Handout/Comando Sul EUA/AFP

O Exército dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (14) que matou quatro supostos narcotraficantes que estavam a bordo de uma embarcação no Pacífico Oriental.

Esse foi o quarto ataque nos últimos dias a embarcações que supostamente transportavam drogas naquela região, publicou no X o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).

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As quatro novas vítimas aumentam para 174 o número de mortos pela Marinha americana desde setembro, segundo um balanço da AFP.

O governo dos Estados Unidos ressalta que está em guerra contra o que chama de "narcoterroristas" que atuam na América Latina, mas não apresentou provas do envolvimento das embarcações alvejadas com o tráfico de drogas.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos apontam que os ataques provavelmente constituíram execuções extrajudiciais, uma vez que aparentemente atingiram civis que não representavam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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