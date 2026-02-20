CONFLITO
EUA mata supostos narcotraficantes em ataque no Pacífico
Os Estados Unidos começaram a atacar supostos narcotraficantes no Caribe em setembro de 2025
Captura de tela de um vídeo postado na conta X do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) em 20 de fevereiro de 2026 mostra uma embarcação sendo atingida - Foto: Divulgação / Comando Sul dos EUA / AFP
Os Estados Unidos mataram nesta sexta-feira (20) três supostos narcotraficantes em um novo ataque a uma embarcação no leste do Pacífico, informaram suas Forças Armadas.
Leia também
• Trump avalia ataque e Irã quer acordo "rapidamente"
• Trump diz que considera um "ataque limitado" contra o Irã
• Começa em Portugal julgamento de jovem acusado de incitar ataque no Brasil
Membros do Exército "executaram um ataque letal contra uma embarcação operada por Organizações Terroristas Designadas", termo usado por Washington para se referir a grupos do narcotráfico, publicou no X o Comando Sul americano.
"Três narcoterroristas homens morreram nessa ação."
Os Estados Unidos começaram a atacar supostos narcotraficantes no Caribe em setembro. Depois, no leste do Pacífico. Desde então, mataram cerca de 150 pessoas em dezenas de ataques contra embarcações que supostamente transportavam drogas.