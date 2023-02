EUA matam comandante do Estado Islâmico na Síria

A- A+

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (17) que matou um líder do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria, e que quatro soldados americanos ficaram feridos na operação, que ocorreu na noite dessa quinta-feira (16).

"O alvo, o líder do EI Hamza al-Homsi, foi morto", afirmou o Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Os quatro soldados americanos feridos foram atingidos por uma explosão durante o ataque, que ocorreu no nordeste da Síria, e se recuperam no Iraque. Um cão que participou da operação também ficou ferido.

Washington lidera uma coalizão internacional que luta contra o Estado Islâmico e realiza incursões e ataques periódicos contra o grupo. Depois que os jihadistas perderam seus últimos pedaços de território para as forças locais lideradas pelos curdos e apoiadas pela coalizão, em 2019, a maioria de seus remanescentes se retirou para esconderijos no deserto da Síria.

Desde então, os jihadistas usam esses esconderijos para armar emboscadas contra as forças lideradas pelos curdos e as tropas do governo sírio, enquanto continuam organizando ataques no Iraque.

Em outubro de 2019, Washington anunciou a morte do líder do grupo EI Abu Bakr al-Baghdadi durante uma incursão das forças especiais americanas pelo noroeste da Síria. Seus dois sucessores também foram mortos, em diferentes operações.

