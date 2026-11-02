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GUERRA EUA mediarão negociações entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi na próxima semana O último encontro trilateral entre as delegações russa, ucraniana e americana ocorreu em meados de fevereiro

Representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos participarão na próxima semana de uma reunião trilateral em Abu Dhabi, em uma tentativa de propostas de negociações de paz, afirmou nesta segunda-feira (2) Steve Witkoff, enviado especialmente pelo presidente Donald Trump.

"Os Estados Unidos mediarão negociações de nível técnico entre Ucrânia e Rússia nos dias 10 e 11 de novembro, em Abu Dhabi, dando continuidade à missão do presidente [Donald] Trump de pôr fim à guerra", escreveu Witkoff na rede social X.

A Rússia havia afirmado, no fim de outubro, estar disposta a retomar as negociações de paz, paralisadas desde o início do ano.

O último encontro trilateral entre as delegações russa, ucraniana e americana ocorreu em meados de fevereiro, em Genebra, mas terminou sem avanços porque os dois lados mantiveram suas respectivas condições.

"As conversas trataram dos acordos de segurança para o período pós-guerra, da redução das tensões, dos esforços humanitários e dos próximos passos rumo à paz", detalhou Witkoff na rede social X.

Ele também informou que os negociadores americanos viajarão nesta semana para Bruxelas para se reunirem com "representantes da França, Alemanha, Reino Unido, União Europeia e Otan, a fim de discutir as garantias de segurança para a Ucrânia".

Kiev informou nesta segunda-feira que vários ataques violentos contra uma escola onde foi distribuída ajuda humanitária deixaram pelo menos 26 mortos.

Os ataques ocorreram em um contexto no qual Moscou retomou os bombardeios na região vizinha de Kherson, no sul do país, após uma trégua local incomum, negociada para permitir a evacuação da cidade de Oleshky, ocupada pelas forças russas.

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