EUA minimiza importância da pausa na entrega de armas à Ucrânia

Funcionários americanos tentaram minimizar nesta quarta-feira (2) o anúncio da Casa Branca sobre a suspensão de alguns envios de armas à Ucrânia, afirmando que o presidente Donald Trump ainda possui opções militares para ajudar Kiev.

Na terça-feira, o governo Trump anunciou que deixou de fornecer certas armas a Kiev, alegando preocupações sobre a diminuição dos estoques de munições americanas.

A Ucrânia é alvo de ataques com mísseis e drones desde que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, e uma interrupção no fornecimento de munições, especialmente para a defesa aérea, a enfraquece ainda mais.

"O Departamento de Defesa continua oferecendo ao presidente opções robustas no que diz respeito à ajuda militar à Ucrânia, em consonância com o seu objetivo de encerrar esta trágica guerra", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, a jornalistas.