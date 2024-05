A- A+

EUA EUA mobilizam US$ 150 mil em doações para cidades afetadas por enchentes no RS Os outros US$ 100 mil previstos no pacote serão usados para saneamento de água e higiene

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça, 14, doação de itens no total de US$ 150 mil às cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ajuda será mobilizada por meio do braço humanitário da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês).

Segundo comunicado divulgado pela embaixada americana no Brasil, uma parceria com a ONG World Vision prevê US$ 50 mil para a compra de 1,3 mil kits de produtos de higiene, 850 kits de materiais de limpeza e 80 itens de primeiros socorros, além de geradores de energia e purificadores de água.

Esses recursos serão enviados para os municípios de Estrela, Encantado, Lajeado, Muçum e Roca Sales.

Os outros US$ 100 mil previstos no pacote serão usados para saneamento de água e higiene para 82 abrigos de emergência. A expectativa é de também seja oferecidos produtos de higiene para 3,2 mil pessoas, além de serviços de apoio à saúde mental e psicossocial para quase 5 mil pessoas em abrigos de 13 cidades, segundo a nota.

Veja também

Entrevista Brasil tem que "criar cidades resilientes", diz Marina Silva após inundações