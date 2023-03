A- A+

ataques aéreos "EUA não buscam conflito com Irã", afirma Biden após bombardeios que mataram combatentes na Síria Quatorze combatentes pró-Irã morreram em ataques aéreos americanos no leste da Síria entre a noite de ontem e a madrugada desta sexta-feira (24)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (24) em Ottawa que "os Estados Unidos não buscam entrar em conflito com o Irã", após ordenar, na véspera, ataques aéreos na Síria, que mataram combatentes pró-Irã.

"Não se enganem, os Estados Unidos não buscam um conflito com o Irã, mas estão preparados para agir com força para proteger seu povo", disse Biden, durante entrevista coletiva com o premier canadense, Justin Trudeau.

Quatorze combatentes pró-Irã morreram em ataques aéreos americanos no leste da Síria entre a noite de ontem e a madrugada desta sexta-feira, que foram uma resposta a um ataque de aviões não tripulados que matou um americano e feriu outros seis.

