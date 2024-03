EUA não descarta envio de forças ao Haiti como parte de "solução internacional"

A titular do Comando Sul dos Estados Unidos, general Laura Richardson, não descartou, nesta terça-feira (19), o envio de forças ao Haiti como parte de "uma solução internacional" para fazer frente à espiral de violência no país caribenho.

"Acredito que uma solução internacional, uma solução que também inclua a perspectiva do Haiti, é muito importante. Por isso não acredito que uma solução exclusiva dos Estados Unidos seja o caminho que devemos seguir", afirmou a general durante um evento no grupo de reflexão americano Atlantic Council em Washington.

O governo do presidente Joe Biden tenta "fazer exatamente isso: trabalhar em uma solução internacional", acrescentou.

Aos ser questionada se as forças americanas poderiam ser parte da solução internacional, Richardson respondeu: "Poderiam ser no fim das contas, não descartaríamos isso em nenhum momento", levando em consideração "o que está acontecendo nesse país".

O Quênia prometeu o envio de policiais para liderar uma missão internacional de segurança supervisionada pela ONU, mas o suspendeu até que se forme um conselho presidencial de transição, que dirigirá o país após a renúncia do questionado primeiro-ministro Ariel Henry.

O Haiti, que já sofria uma profunda crise política e de segurança, está mergulhado em um novo episódio de violência desde o início deste mês, quando diversas facções que controlam partes de Porto Príncipe uniram forças para atacar lugares estratégicos da capital.

A grave crise humanitária gera o temor de uma onda maciça de migrantes.

Segundo Richardson, o Comando Sul, que cobre os países da América Latina exceto o México, também tem "uma ampla gama de planos de contingência" que vai sendo atualizada para fazer frente a uma possível migração em massa.

"Estamos sempre preparados para isso", declarou.