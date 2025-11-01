A- A+

cop30 EUA não enviará autoridades de alto escalão à COP30 Anúncio foi feito neste sábado (1) pela Casa Branca

Os Estados Unidos não enviarão nenhum representante de alto nível à COP30, a cúpula climática que começa em 10 de novembro em Belém do Pará, anunciou a Casa Branca neste sábado (1º), enquanto o presidente Donald Trump se concentra em impulsionar a indústria de combustíveis fósseis.

"Os Estados Unidos não enviarão nenhum representante de alto nível à COP30", disse um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.

"O presidente está dialogando diretamente com líderes de todo o mundo sobre questões energéticas, como evidenciado pelos acordos históricos de comércio e paz, que têm um foco significativo em parcerias energéticas", afirmou o funcionário.

