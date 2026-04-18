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EUA "não podem impor sua vontade" em Ormuz, alerta vice-chanceler do Irã

Khatibzadeh acrescentou que não há data marcada para a próxima rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos

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Bandeiras do Irã e Estados Unidos Bandeiras do Irã e Estados Unidos  - Foto: Reprodução

Os Estados Unidos "não podem impor a sua vontade" e bloquear o estratégico Estreito de Ormuz, advertiu neste sábado (18) o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, depois que as Forças Armadas iranianas voltaram a fechar a passagem marítima.

"Os americanos não podem impor a sua vontade e cercar o Irã enquanto o Irã, com boas intenções, tenta facilitar a passagem segura pelo Estreito de Ormuz", afirmou Saed Khatibzadeh a jornalistas, à margem de um fórum diplomático em Antália, na Turquia.

Ele acrescentou que não há data marcada para a próxima rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos, cujo presidente, afirmou, "tuíta e fala muito".

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