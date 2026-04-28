EUA não podem mais determinar suas políticas em outros países, diz porta-voz iraniano
Proposta que está sendo examinada em Washington reabriria, segundo relatos da imprensa, o Estreito de Ormuz enquanto prosseguem as negociações mais amplas sobre a guerra
Os Estados Unidos não são mais capazes de determinar o que outros países devem fazer, afirmou nesta terça-feira (28) um porta-voz do setor militar do Irã, no momento em que Washington analisa uma proposta iraniana para a reabertura do Estreito de Ormuz.
“Os Estados Unidos já não estão em condições de ditar a sua política às nações independentes”, declarou o porta-voz do Ministério da Defesa, Reza Talaei Nik, segundo a televisão estatal.
Ele acrescentou que Washington “aceitará que deverá abandonar suas critérios ilegais e irracionais”.
O Irã fechou de fato o Estreito de Ormuz desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, um bloqueio que abalou os mercados de energia e coloca a passagem no centro das negociações para tentar acabar com o conflito.
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Embora um cessar-fogo tenha paralisado os combates entre Irã, Estados Unidos e Israel, as negociações para alcançar uma conclusão permanente do conflito não tiveram resultados conclusivos.
A proposta que está sendo examinada em Washington reabriria, segundo relatos da imprensa, o Estreito de Ormuz enquanto prosseguem as negociações mais amplas sobre a guerra.
Talaei Nik afirmou que o Irão também está “disposto a partilhar as suas capacidades militares defensivas com países independentes”, em particular com as nações da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).